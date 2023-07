Sono stati gli stessi passanti ad allertare i carabinieri dopo aver visto l’uomo sbandare a bordo della sua bici per le strade di Arbus.

I militari hanno individuato e fermato il ciclista, 37 anni del posto, steso a terra forse dopo essere caduto dal mezzo. L’uomo era poco lucido, in stato confusionale probabilmente dovuto all’effetto dell’alcol.

Una volta giunti sul posto i colleghi di Villacidro con l’etilometro, lo stesso ha registrato un tasso alcolemico superiore oltre quattro volte il limite massimo consentito.

È stato denunciato per questo e per guida in stato di ebbrezza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it