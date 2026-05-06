Sant’Antioco, sindaco contro il prolungamento pesca dei ricci: “Inopportuno”

La conclusione del periodo dedicato alla pesca dei ricci di mare viene solitamente accolta con sollievo dalla comunità di Sant’Antioco, sensibile alla salvaguardia di un ecosistema che appare sempre più fragile. Il timore di un esaurimento irreversibile di questa risorsa non è infondato, considerando che in passato era stato disposto un blocco totale – poi revocato anzitempo – proprio per tentare di ripristinare il popolamento dei fondali.

Tuttavia, l’attuale gestione amministrativa regionale ha imboccato una strada differente, concedendo un prolungamento del calendario di pesca. “Ma nonostante gli studi certifichino quanto questo patrimonio sia in diminuzione – commenta il Sindaco del Comune di Sant’Antioco, Ignazio Locci – la Regione ha deciso di prorogare la pesca fino al 16 maggio, che si sarebbe invece dovuta concludere il 2″.

La posizione del primo cittadino è netta e critica verso i criteri adottati per giustificare tale estensione, ovvero le avverse condizioni meteo e i conseguenti mancati introiti per le imprese del settore. Secondo Locci, questa scelta appare fuori luogo: “Trovo oltremodo inopportuna la scelta di estendere la normale stagione di pesca del riccio sulla base di maltempo e inverno rigido e conseguenti mancati guadagni per gli operatori”.

Il Sindaco propone dunque un cambio di paradigma nelle politiche di gestione, suggerendo di evitare lo sfruttamento intensivo a favore di misure di supporto diretto: “Molto più logico, e anche usuale, alla luce appunto dei mancati guadagni che comprendo e rispetto, concedere dei ristori economici, piuttosto che offrire la possibilità di proseguire nella pesca di una risorsa che, diciamolo, sappiamo bene in questo periodo essere peraltro rappresentata da esemplari cosiddetti “vuoti” o comunque non al meglio della “forma”: insomma, uno spreco inutile che si sarebbe potuto evitare con un pizzico di buon senso in più”.

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