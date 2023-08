“Continua la battaglia della Regione Sardegna per la creazione dei grandi ospedali unici. Tanti soldi e studi di fattibilità, ma continuano a depotenziare, quotidianamente, il sistema sanitario regionale”. Lo afferma Carla Cuccu, consigliera regionale di Idea Sardegna e segretaria della Commissione sanità.

“Il presidente Solinas e l’assessore Doria – dice Cuccu – la considerano una grande opportunità per il territorio del Sulcis Iglesiente. Secondo lo studio presentato dall’Ares, il dimensionamento del nuovo ospedale prevede una struttura con 329 posti letto. Il costo stimato è di poco meno 200 milioni di euro. Una cifra che potrebbero essere decisamente inferiore se si prendesse seriamente l’idea di ultimare il Cto di Iglesias”.

Il centro ospedaliero, spiega l’esponente dell’opposizione, in questi anni ha effettuato numerose opere di ristrutturazione e rinnovamento, sia negli spazi che nelle tecnologie. Da considerare poi la posizione strategica, ben accessibile e collegata, tramite la ss 130, a Cagliari e al resto della Sardegna.

I requisiti ci sono tutti. Perché non procedere ad Iglesias? “Questa destinazione di nuove risorse – afferma Cuccu -, rende inspiegabile il motivo per il quale siano già stati spesi oltre 20 milioni di soldi pubblici per restituire alla città di Iglesias ed all’intero territorio una sanità di eccellenza. Sono stati infatti sviluppati un blocco operatorio di ben 4 sale, un laboratorio analisi di oltre 1400 metri quadrati con le ultime tecnologie disponibili, reparti d’eccellenza di ostetricia, ginecologia, ortopedia e riabilitazione. Inoltre – continua Cuccu – è stato creato un Pronto soccorso tra i migliori di tutti gli ospedali sardi, con tecnologie di ultima generazione capaci di dare risposte concrete ed immediate alla sanità dell’iglesiente e di tutta la Sardegna”.

Poi arriva al punto: “Si vuole puntare tutto su Villamassargia. Come mai? L’assessore Doria – dice ancora la consigliera regionale – in questi giorni ha rilasciato dichiarazioni mettendo in evidenza che la posizione migliore sia quella dell’agro di Villamassargia. Ma quali sono i terreni idonei? Di chi è la proprietà di questi terreni? Come mai poi si vuole far emergere questa notizia come nuova, quando nei vari assessorati e stanze della politica regionale, si parla dell’ubicazione a Villamassargia del nuovo ospedale già dal 2021?”.

“Siamo stanchi di dover ogni giorno combattere per servizi di prima necessità. La soluzione esiste ed è chiaramente sotto gli occhi di tutti. Continueremo a chiedere risposte – conclude Cuccu – e fare tutte le analisi possibili per cercare di avere risposte, dalla Regione e dalla Asl Sulcis Iglesiente.”

