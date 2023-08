Nuovo stop in Consiglio regionale al testo del Collegato alla legge di stabilità 2023, si allontana l’ok finale, già in ritardo di sei mesi, e si ferma proprio sulle norme di Urbanistica.

Norme rimandate in commissione, che è riunita già questa sera, poco prima dell’inizio dell’esame dell’articolo 21.11 e seduta dell’Aula ufficialmente sospesa. “Il Collegato è stato rimandato a settembre e non poteva che essere così”, spiega Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti al termine dei lavori. “No, si lavorerà anche ad agosto, la commissione si è resa disponibile”, replica il presidente dell’Assemblea Michele Pais.

Vista l’importanza dell’argomento da trattare, con gli emendamenti che recuperano le norme non cassate sul Piano casa e il correttivo che consente riqualificazioni per gli alberghi a 300 metri dalla costa, e la necessità di approfondimenti, è stato in Consiglio il segretario del Pd Piero Comandini a chiedere il rinvio in commissione con l’appoggio del resto dell’opposizione.

“Queste due settimane di discussione sono state un’agonia politica – denuncia Agus -, con l’affastellamento di una marea di argomenti che corrispondono a tutte le competenze regionali, trattati senza organicità”. “Appena la commissione svolgerà i suoi approfondimenti sulle norme urbanistiche potrò riconvocare il Consiglio – annuncia Pais -, i consiglieri ci saranno anche nelle prossime settimane”.

