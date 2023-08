La cagliaritana Marta Maggetti, campionessa mondiale di iQFOiL, ha staccato il pass di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La velista sarda ha vissuto Sailing World Championships molto complicato, con poco vento e condizioni difficili, tanto da essere caduta. Alla fine è arrivato un decimo posto, utile per la conquista del pass.

“Quando sono arrivata qui a Den Haag mi ero posta un obiettivo di grande importanza per me e per l’Italia: conquistare il pass per Parigi 2024” ha commentato la Maggetti.

Ma le è rimasto un po’ di amaro in bocca. “Alla gioia per la certezza di questo passaggio rimane il rammarico di non aver regatato per concludere le prove a disposizione. L’adrenalina di conquistare in acqua questi traguardi è il motore che spinge gli atleti a dare il meglio”.

