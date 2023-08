La serata di Ferragosto in un hotel della Gallura si trasforma in un caso nazionale di uso del corpo femminile come oggetto: sul tavolo del buffet dei dolci a bordo piscina c’è infatti una ragazza distesa in costume da bagno e ricoperta di cioccolato.

È ciò che ha denunciato un ospite del Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci, un manager milanese in vacanza con la famiglia, che ha pubblicato su Linkedin foto e commento tirando in ballo la catena alberghiera che gestisce la struttura: “Rimango senza parole guardando questa scena – scrive il manager lombardo -. Dopo il primo momento di sgomento mi domando: Voi hotels sta per Vera ospitalità italiana, ma cosa significa? Cosa ne pensano i manager di Alpitour di questa rappresentazione del corpo femminile? (In hotel dopo avere espresso il mio disappunto mi hanno detto che era la ‘statua di cioccolato’)”.

E ancora, “come può una catena alberghiera che promuove i valori della tradizione ma anche dell’innovazione permettere che nelle proprie strutture ci siamo questi comportamenti, dove il corpo di una donna, di una lavoratrice, sia equiparato a quello di una stoviglia per assecondare l’occhio malizioso dì qualcuno”.

Voi Hotels replica subito sui social al post del turista, dopo le scuse i vertici si rammaricano “profondamente per l’incidente verificatosi”. “Stiamo intraprendendo azioni immediate per affrontare questo episodio in modo costruttivo e per garantire che in futuro nessun cliente debba sentirsi offeso in alcun modo”.

