Fine della corsa per la velocista sarda Dalia Kaddari ai Mondiali di atletica a Budapest.

Non era facile. Anzi, non lo era per niente. L’atleta azzurra ha concluso al sesto posto, con un 22”75. Risultato non sufficiente per la finale. “Non era quello che mi aspettavo”, ha detto a fine gara.

La velocista sarda, però, continuerà la gara oggi alle 20 con la staffetta 4×100, per cercare di portare a casa un’esperienza tutto sommato positiva.

