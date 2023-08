La polizia di Sassari ha fermato un uomo per l’omicidio di Nicola Pasquarella, l’80enne di Ittiri di cui sono stati ritrovati i resti nella periferia della città.

Secondo quanto accertato, l’anziano sarebbe stato ucciso a bastonate dopo una lite per motivi di gelosia da un uomo di 48 anni. Il presunto killer, fermato nella serata di ieri, avrebbe poi dato fuoco al corpo aiutandosi con della benzina.

Il pubblico ministero ha disposto il fermo del presunto omicida. Le ipotesi di reato sono omicidio, occultamento di cadavere e furto: dopo il delitto, avrebbe rubato all’anziano sia del denaro che il bancomat.

I resti del corpo dell’80enne erano stati ritrovati in via Piandanna, alla periferia di Sassari. In un boschetto vicino al polo scientifico dell’Università e di fronte all’Orto botanico.

