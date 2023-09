Nell’ultimo consiglio comunale di Assemini, il consigliere Diego Corrias ha avanzato una mozione – sottoscritta dai consiglieri di M5S e Pd – per l’istituzione di un infermiere scolastico. Diverrebbe un supporto per i piccoli pazienti costretti a terapie quotidiane in orario scolastico.

“Ci sono alunni nelle scuole asseminesi che sono soggetti a terapie farmacologiche, che devono essere somministrate anche in orario scolastico e che questi non sono ancora in grado di effettuare autonomamente. Per la somministrazione di tali terapie, gli insegnanti non possono sostituirsi ai genitori o al personale autorizzato” commenta il consigliere.

L’infermiere scolastico è stato già introdotto nel Comune di Capoterra, come progetto sperimentale, e sarebbe in corso di introduzione in altri comuni. “Il costo del servizio è di 20 mila euro l’anno. Una spesa di gran lunga gestibile dal Comune di Assemini. Si tratta di una questione di civiltà e di qualità della vita per genitori e bambini” ha aggiunto Corrias.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it