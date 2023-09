C’è anche la sarda Antonella Orrù dell’azienda agricola Treslizor, a Massama (Oristano) tra le cinque imprenditrici che saranno premiate al termine del galà dell’olio, in programma a Bitonto (Bari) dal 16 al 18 settembre con la Foglia d’olio 2023.

Le altre premiate sono Angela Librandi (tenute Librandi, in Calabria), Maria Rosa Arbore (azienda agricola Lamacupa, in Puglia), Carmen Bonfante (azienda agricola Evo Sicily, in Sicilia) e Monica Vaccarella (azienda Domma Emme, in Veneto).

Il premio verrà conseganto lunedì 18 settembre a Bitonto (Bari) durante la cena di chiusura del galà, il festival nazionale che celebra l’extra vergine di oliva e i migliori produttori italiani.

Lo hanno annunciato questa mattina, nell’ambito della 86° Fiera del Levante di Bari, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci e il patron dell’iniziativa, lo chef dell’olio Emanuele Natalizio.

Il premio Foglia d’olio è un riconoscimento assegnato dall’associazione Foglia d’Olio, in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’Olio e le maggiori associazioni nazionali di esperti del settore della produzione dell’extra vergine (Airo, Flos Olei, Evoluzione, Premio Il Magnifico).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it