Scontro questa mattina in viale Bonaria a Cagliari tra un autobus e una moto. Un giovane di 17 anni trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da chiarire la dinamica ma dalle prime ricostruzioni il mezzo pubblico stava svoltando verso viale Bonaria quando è arrivata la moto.

L’impatto è avvenuto contro la parte anteriore del bus: il ragazzo è stato sbalzato per alcuni metri ed è caduto poi rovinosamente a terra.

Preso in carico da un’ambulanza del 118, è stato trasportato al Brotzu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it