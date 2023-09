Il violento temporale che si è abbattuto ieri su Cagliari ha causato forti disagi all’aeroporto di Elmas.

Il volo Ryanair proveniente da Venezia, che doveva atterrare alle 21.05, è stato dirottato a Palermo. Ritardi per i voli in arrivo da Pisa, Parigi e Milano Linate.

L’Ita decollato da Roma Fiumicino è atterrato un’ora più tardi rispetto all’orario previsto dopo aver “circuitato” a lungo in attesa del miglioramento delle condizioni meteo. Ritardi anche per i voli in partenza dopo le 20.30.

