Il Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, si è spento nella serata di venerdì 22 settembre presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. Aveva 98 anni.

L’ex capo dello Stato da tempo aveva problemi di salute, anche legati all’età. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.

In Sardegna, nel febbraio del 2012, fece la sua unica visita istituzionale in Sardegna. Dapprima a Cagliari incontrando il presidente Ugo Cappellacci e il sindaco Massimo Zedda. Presenziò ad incontri anche in Consiglio Regionale, al Porto di Cagliari e al Teatro Lirico.

Tanti applausi e fischi per lui, che venne contestato aspramente da tanti cittadini, dai militanti di Sardigna Natzione, dagli studenti universitari e dal movimento anti-Equitalia.

“I sardi hanno acquisito diritti e solleciterò il governo affinché gli rispetti” dichiarò, riferendosi al governo Monti. Il giorno dopo visitò Sassari e Alghero, per chiudere la due giorni tutta sarda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it