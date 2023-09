La Torres prova la fuga, stavolta per davvero. Gli uomini di Alfonso Greco battono Sestri Levante per 1-0, infilano la quinta vittoria consecutiva e si confermano in testa al girone B di Serie C.

È stata una partita più equilibrata di quanto dicano le rispettive distanze. I padroni di casa, penultimi, hanno tentato in tutti i modi ad impensierire i sassaresi, non riuscendoci.

Poi ad inizio ripresa una sponda di Ruocco è stata utile per Zecca che ha siglato il gol decisivo. A quel punto la Torres ha indirizzato la gara verso la vittoria.

