Il font è riconoscibilissimo. Il messaggio ancor di più. CasaPound ha appeso uno striscione all’ingresso dell’ex convento dei Cappuccini, a Sassari, per dire la sua: “Migranti nel convento? La Curia pensi ai sassaresi”.

Il riferimento è alla decisione della diocesi della città turritana di accogliere i migranti sbarcati a Lampedusa nelle scorse settimane.

“Riteniamo inammissibile – spiega il movimento di matrice neofascista in una nota – che una struttura che dovrebbe assistere i più bisognosi ignori un problema ben più grave, ovvero l’emergenza abitativa che affligge centinaia di famiglie sassaresi, che non ottengono così facilmente dalla Curia un tetto sopra la testa”.

“Come se non bastasse – si legge ancora nel testo – assistiamo inoltre a un notevole dispendio di fondi e di forze, come ad esempio l’equipe di 30 professionisti che li assisterà nell’integrazione e nella ricerca di un lavoro, senza contare i possibili disordini che si potrebbero creare in un quartiere che ha già le sue preoccupazioni”.

