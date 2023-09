Sono stati rinviati a giudizio due fratelli di Pattada, accusati di lesioni reciproche e uso di armi.

Lo ha stabilito ieri il gup Giuseppe Grotteria del Tribunale di Sassari in riferimento a un episodio del 2021 avvenuto in paese e tra le abitazioni confinanti dei due.

Secondo quanto riportato in una delle due versioni, il fratello 70enne avrebbe colto delle albicocche dall’albero del familiare. Cosa che non sarebbe a quest’ultimo che lo avrebbe spinto a terra per poi colpirlo con un cacciavite e mordendolo per diciannove volte al bicipite, strappandogli anche dei lembi della carne.

La vittima, a sua volta, è accusata dal fratello ultrasettantenne di averlo colpito con il cacciavite e avergli dato un calcio nelle parti intime.

Entrambi si sono costituiti parte civile con l’avvocata Sabina Useli e il legale Gian Paolo Campus.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it