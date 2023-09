Il servizio farmaceutico della Asl di Cagliari, all’ospedale Binaghi, ha ricevuto questa mattina 23mila dosi di vaccino Covid.

Per gli adulti sono 14.400, 4.400 dosi per bambini dai 6 mesi ai 4 anni, e altrettante 4.400 destinate alle vaccinazioni dei bimbi dai 5 agli 11 anni.

Le 23mila dosi saranno poi distribuite a tutte le Asl della Sardegna e alle Aziende ospedaliere e Universitarie dell’Isola.

“Quello arrivato questa mattina all’ospedale Binaghi è un vaccino efficace contro tutte le nuove varianti di Sars-Cov2 circolanti, che derivano da Omicron, in grado di garantire un’alta protezione”, spiega Gabriele Mereu, direttore del Servizio Vaccinoprofilassi della ASL di Cagliari.

“La percezione nell’ultimo periodo è che il Covid non stia circolando, ma in realtà abbiamo avuto un picco di contagi nelle ultime settimane anche se sottostimati – aggiunge – Il consiglio è quello di vaccinarsi anche contro il Covid, oltre che contro l’influenza, anche perché non sappiamo cosa ci aspetterà questo autunno, quando inizieranno a circolare anche gli altri virus influenzali”.

