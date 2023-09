Nuovo incontro tra l’assessore regionale dell’Ambiente, Marco Porcu, e i sindacati per un aggiornamento sull’iter autorizzativo relativo alla procedura di valutazione del Progetto pilota LI Demo per la produzione di litio per batterie proposto dalla Portovesme srl-Glencore.

“L’assessore ha comunicato che il progetto sarà assoggettato a valutazione di impatto ambientale”, spiegano i segretari territoriali di Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, Emanuele Madeddu, Vincenzo Lai e Pierluigi Loi -. Si tratta di un procedimento che, per i tempi che hanno caratterizzato altri progetti in passato, preoccupa non poco. Perché una dilatazione temporale non può che rallentare, o addirittura venir meno, il processo di costruzione dell’impianto pilota che si inserisce nel percorso di transizione energetica e a cui sono legate anche nuove opportunità di lavoro”.

“La rispettabile decisione tecnica che collima anche con una visione politica espressa nei vari incontri – proseguono i sindacalisti – comporta intanto il non avvio degli investimenti, seppur modesti, come quello di un progetto pilota di circa 27mila ore lavoro per l’installazione da parte delle imprese d’appalto e l’utilizzo di 20/30 lavoratori diretti”.

