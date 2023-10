Da oggi, domenica 1 ottobre, parte in tutta Italia (e dunque anche in Sardegna) l’iniziativa “Trimestre Anti-Inflazione” promosso dal governo Meloni. Per tre mesi, fino al 31 dicembre, i prezzi dei prodotti presenti nei supermercati e nelle farmacie saranno proposti calmierati.

Per scoprire quali saranno scontati e quali no, basterà andare alla ricerca di un bollino tricolore. Si tratta di una sperimentazione che il governo sta attuando in accordo con 32 associazioni di categoria. Se l’iniziativa dovesse aver successo, potrebbe essere replicata anche nel 2024.

I prodotti avranno uno sconto del 10% sul prezzo originale. A rientrare nella promozione saranno quelli ritenuti “ordinari” nel carrello della spesa degli italiani, secondo i dati statistici. Dunque beni di prima necessità, alimentari, cura del corpo e prodotti per l’infanzia.

Centinaia i supermercati e le attività commerciali coinvolte in tutta l’Isola. A questo link si può scoprire quali sono quelle che hanno aderito.

