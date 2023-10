Con circa 56.000 nuovi casi diagnosticati nel 2022 in tutta l’Italia, di cui circa 1.500 in Sardegna, il carcinoma mammario è il tumore più frequente nel sesso femminile in tutte le fasce d’età ed è anche il tumore per il quale vi è il maggior numero di studi clinici sia nella fase iniziale, che nella fase metastatica.

Di questa neoplasia si parlerà nell’undicesima edizione del Breast Cancer Update 2023 che si terrà a Cagliari al T-Hotel il 13 e 14 ottobre.

In questo convegno, giunto alla undicesima edizione e organizzato da Daniele Farci, oncologo della Nuova Casa di Cura di Decimomannu e da Massimo Dessena, chirurgo senologo dell’Aou di Cagliari, verranno presentate, con approccio multidisciplinare, le novità in ambito diagnostico e terapeutico, sia medico che chirurgico, del carcinoma mammario, prestando particolare attenzione a quegli aspetti che possono aiutare la paziente a vivere meglio la propria malattia.

Durante l’evento si tratterà degli aspetti e delle problematiche dei pazienti lungosopravviventi: si tratta di oltre 3 milioni e mezzo di italiani che vivono attualmente con una diagnosi recente o pregressa di tumore e tra questi quasi 90mila sardi, che presentano sia problemi fisici conseguenti ai trattamenti antitumorali praticati che disturbi del tono dell’umore e stati d’ansia persistenti, oltre ad importanti problemi sociali: discriminazioni in ambito lavorativo, mancata valutazione dei costi sociali del tumore per il paziente e per i suoi familiari, difficoltà ad accedere ad alcuni servizi, come la richiesta di mutui e di prestiti, la stipula di assicurazioni e l’adozione di figli.

Di questi temi si parlerà in un dibattito aperto al personale sanitario e ai pazienti e moderato dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e relazioni esterne dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, cui parteciperanno tra gli altri, il fisiatra Andrea Marini, la paziente-giornalista Valentina Ligas, la giurista Eva Simola, presidente di Legalità Sardegna, e Francesca Piras, direttore generale dell’Assessorato alla Salute della Regione Sardegna.

