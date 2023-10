A breve verrà concluso l’iter per il nuovo stadio del Cagliari.

Si tratta di mesi, fa sapere il ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha trattato degli impianti calcistici in Italia a conclusione della cerimonia di consegna dei premi Scopigno e Pulici.

Tra le novità in campo ci sarebbe un commissario per gli stadi, ma la figura dovrà essere discussa prima al governo. Non si esclude, poi, una collaborazione tra pubblico e privato, cosa che la legge già consente come la possibilità di acquisto nel caso in cui i Comuni decidano di vendere la struttura.

Parlando dello stadio del Cagliari, il ministro dello Sport si augura una velocizzazione della chiusura dell’iter, così come già fatto a Bologna, Bergamo, Parma, Genova o ancora Palermo e Verona.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it