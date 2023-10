C’è tanta Sardegna alla Festa del cinema di Roma. Tre i registi isolani che parteciperanno alla kermesse della settima arte.

Si tratta di Peter Marcias che presenta il suo nuovo documentario “Uomini in marcia” su un secolo di lotte per il lavoro. Il film è in selezione ufficiale al festival.

C’è poi l’opera prima di Ivana Gloria sul mito di Dafne in apertura di Alice nella città, selezione parallela per giovani registi emergenti.

Terza ma non per importanza la regista Carolina Melis che partecipa con un corto di animazione sugli ulivi millenari e la storia della Sardegna come evento speciale della stessa sezione.

Prima del festival romano, la Sardegna farà tappa al Mia, il Mercato internazionale dell’audiovisivo, in cui la Sardegna Film Commission presenterà i nuovi traguardi del progetto speciale Nas, Nuova animazione in Sardegna.

