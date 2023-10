Un centinaio di persone ha partecipato a Cagliari all’inaugurazione del nuovo murale dedicato a Gigi Riva. Appuntamento per tutti allo stadio Amsicora.

A realizzare il murale sono stati i membri dell’associazione Skizzo, coordinati dall’artista Giorgio Casu. Presenti la famiglia Riva, alcuni eroi dello scudetto (Reginato, Brugnera, Tomasini) e i ragazzi della scuola calcio intitolata a Riva.

L’opera pittorica si deve al grande lavoro del comitato Una Statua per Gigi Riva diretto da Pietro Porcella. Non avendo ricevuto il via libera per l’installazione di un monumento dedicato al Mito rossoblù, hanno optato per la meraviglia artistica.

