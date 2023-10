Bandiere sarde, della Palestina e della pace: un lungo corteo ha sfilato sabato sera per le vie del centro di Sassari per chiedere lo stop alle ostilità in Medio Oriente e il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese.

La manifestazione, organizzata dalle associazioni Amicizia Sardegna-Palestina, Sa Domo de Totus e dal Fronte della Gioventù comunista, condivisa da decine di altri soggetti politici, sindacali e culturali, è partita da piazza Fiume per poi attraversare il centro città.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it