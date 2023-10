Due aziende sarde, Fratelli Ibba e Logistica Mediterranea, si sono aggiudicate il Deloitte Best Managed Companies Award (BMC).

Il premio è rivolto alle eccellenze imprenditoriali del made in Italy promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di Altis – Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext e Piccola Industria di Confindustria.

“l premio non è solo un riconoscimento per le eccellenze del made in Italy, ma è un vero e proprio programma di crescita pluriennale in cui le realtà partecipanti vengono affiancate da esperti di Deloitte in un percorso che ne stimola iterativamente lo sviluppo e potenziamento rispetto a parametri fondamentali di successo”, spiega Ernesto Lanzillo, partner Deloitte e leader di Deloitte Private.

