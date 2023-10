L’ex senatore di Centro Democratico Roberto Capelli è un nuovo papabile candidato nel centrosinistra sardo in vista delle elezioni Regionali 2024.

L’annuncio in giornata con una nota. Il suo nome è stato proposto da La Base, dal movimento Un’altra Sardegna e dall’associazione Sardi in Europa. Si affianca a quelli di Alessandra Todde, Graziano Milia e Renato Soru in vista di possibili primarie. Che finora sono state respinte, e che ora appaiono come necessarie.

“La Base Sardegna intende contribuire a superare la litigiosità e lo stallo degli ultimi giorni chiedendo al centrosinistra un passo indietro per andare poi tutti avanti. La Base Sardegna si candida a rovesciare la piramide organizzativa della Regione applicando lo Statuto speciale. Dare ruolo e risorse ai territori, garantire il diritto alla salute ed alla mobilità dei sardi. L’autodeterminazione del popolo sardo in un quadro di revisione del rapporto istituzionale, finanziario e sociale con lo Stato. Una proposta, la nostra, per la guida della Regione sarda che siamo pronti a confrontare all’interno del Campo Progressista o attraverso una più ampia valutazione da parte dei cittadini sardi, escludendo fin d’ora veti, pregiudiziali o condizioni d’appartenenza se non quelle programmatiche”.

