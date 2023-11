Lo scrittore Matteo Porru aveva lanciato un appello al presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi, affinché la compagnia gestisse al meglio la continuità aerea. Nella giornata odierna è arrivata la risposta, ed è una buona notizia: “Nei mesi invernali i passeggeri sardi potranno contare su una maggiore continuità territoriale grazie a un aumento dei voli pianificato da e per Cagliari”.

Porru si era rivolto alla compagnia di bandiera con una lettera aperta. Dove aveva messo in luce l’esasperazione delle cittadine e dei cittadini sardi davanti ai pochi voli aerei e ai disservizi e ai ritardi della compagnia. “Il trasporto, per questa regione, non è solo necessario, ma un atto dovuto che voi, come le altre compagnie che operano in continuità territoriale, avete l’onere di garantire nel miglior modo possibile. Quello che abbiamo è di gran lunga fra i peggiori“.

Dunque aveva rivolto l’appello affinché venisse assicurato ai cittadini sardi il servizio da e verso la Sardegna. La risposta non si è fatta attendere.

“Da novembre a marzo sulla rotta Cagliari-Milano Linate la compagnia ha previsto un incremento di 3 voli giornalieri aggiuntivi, passando da 4 a 7 voli. Allo stesso tempo, sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino sono stati operati 8 voli giornalieri per tutto il mese di ottobre e ne sono previsti 7 per tutto il mese di novembre. L’impegno attuale della compagnia segue lo sforzo già attuato durante il periodo estivo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it