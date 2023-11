Incidente stradale sulla Provinciale 17 all’altezza del Margine Rosso a Quartu per uno scontro che ha coinvolto un’auto e due moto. Dall’impatto sono rimasti feriti i due centauri, un uomo e una donna.

L’intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari è avvenuto alle 13:30 circa. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e interdetto il transito, anche a causa di una perdita di carburante da uno dei serbatoi delle moto.

Il personale sanitario con le ambulanze ha soccorso e trasportato in ospedale i conducenti delle due moto coinvolte. Si tratta di un uomo (classe 1971) in codice rosso ed una donna (classe 1982) in codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.