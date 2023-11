Il cadavere è stato trovato questa mattina da un pescatore al porto di Alghero.

Una volta giunti sul posto i carabinieri e gli uomini della Guardia Costiera, si è passati all’identificazione dell’uomo.

Si tratta di Giuseppe Delrio, 43enne algherese senza fissa dimora, deceduto in mare e ritrovato fra il pontile e una barca da pesca. I suoi piedi erano legati tra le cime di un ormeggio.

Sono in corso le indagini e non si esclude nessuna ipotesi. Fra quelle più accreditate, si pensa che l’uomo volesse trascorrere la notte in una delle barche presenti al molo, ma è caduto in acqua. Nello zaino aveva con sé anche una provvista di viveri.

