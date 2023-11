Continua la corsa di Simone Casula e Rosanna Lambertucci a Ballando con le Stelle. Decisivo in buona parte, per il passaggio alla prossima puntata, il tesoretto donato da Rossella Erra.

Non era partita bene la puntata per il ballerino sardo e l’ex divulgatrice. Hanno portato in scena un cha cha, che però non ha attratto le opinioni dei giudici. Anzi si sono concentrati su una particolare dichiarazione della Lambertucci in un programma Rai.

Così sono volati gli 0 e i voti bassi. Compresa la penalizzazione, la coppia aveva totalizzato 5 punti classificandosi ultima. La Erra, facente parte della seconda giuria assieme ai ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, ha ribaltato la situazione all’ultimo respiro.

Molto critico Teo Mammucari: “Dare 0 ad una donna di 78 anni è imbarazzante”.

