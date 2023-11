La ristorazione cagliaritana perde uno dei suoi alfieri più conosciuti. Si è spento ieri a 75 anni Sergio Cannas, storico proprietario del ristorante “Ci pensa Cannas” alla Marina.

A ricordarlo pubblicamente è stato anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, cliente abituale del locale che in un post sui social ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di un grande della ristorazione in città.

“Quante volte ho pranzato da Ci pensa Cannas – scrive Truzzu – autentico tempio della Marina, con quell’atmosfera rilassata e amichevole e i buoni piatti della nostra tradizione culinaria”.

Poi il saluto: “Arrivederci Sergio, un piacere averti conosciuto, mancherai a tutta Cagliari e agli innumerevoli ospiti che hanno varcato la porta del tuo ristorante”.

