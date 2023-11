Alla fine, Renato Soru ha voluto cambiare all’ultimo luogo e dinamiche dell’incontro con Alessandra Todde. Costringendo al rinvio dell’ultimo passaggio utile al Campo Largo per le elezioni regionali.

Molto rammaricata la candidata del Centrosinistra. “Ho proposto nei giorni scorsi a Renato Soru un incontro privato come gesto di apertura e di inizio di un dialogo per condurre una battaglia comune. Prendiamo atto della scelta non condivisa di spostare all’ultimo momento l’appuntamento e quindi sottraendosi di fatto al confronto”.

La Todde si dice ancora disponibile al dialogo con l’ex presidente della Regione. Però “le prove muscolari che scelgono strade conflittuali e di chiusura non servono ai Sardi tantomeno alla Sardegna. È il momento del Noi e non dell’io”.

Sulla decisione di non accettare il confronto pubblico. “Soru non è un mio avversario politico. I confronti pubblici si fanno con gli avversari politici. Ripeto, sono sempre disponibile per lui”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it