Federico Serra ha vinto la medaglia d’oro ad Alicante, in Spagna, nel torneo internazionale “Boxam 2023”.

Il pugile di Porto Torres ha sconfitto ai punti per 3-2 il francese Bennama Billal. Una vittoria arrivata grazie in particolare alla durezza del suo destro, che in semifinale aveva dominato l’ungherese Virban Gabor.

Con questo risultato, Serra si lancia verso il Preolimpico di marzo. In quella occasione potrà conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it