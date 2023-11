Un 16enne di Maracalagonis è ricoverato in rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo esser rimasto vittima di un incidente.

Il ragazzino è stato travolto da una Panda mentre in bicicletta percorreva la provinciale 15 verso Maracalagonis. Sbalzato via fuori strada, è stato soccorso dagli automobilisti.

Sul posto una ambulanza del 118 che ha preso in carico il 16enne e lo ha trasportato con urgenza in ospedale, al Brotzu. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuando le rilevazioni per determinare le responsabilità.

I medici hanno disposto la prognosi riservata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it