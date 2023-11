In Sardegna è un autunno ricco di porcini, che stanno spuntando in tutti i territori in quantità importanti.

Ecco gli ultimi ritrovamenti nelle campagne di Ulassai ed Arbus. Nel primo caso una serie di super porcini di quasi un kg ciascuno. Nel secondo caso, invece due porcini enormi, sempre da un kg ciascuno.

Grande soddisfazione da parte di Andrea e Gianluca, che sono riusciti a fare la bella scoperta.

