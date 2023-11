Arrestato un giovane di 25 anni di Cagliari, incensurato per aver appiccato un incendio in due sportelli Atm della filiale Unicredit di via Santa Maria Chiara.

Il giovane si trovava poco lontano ed è stato raggiunto dai Carabinieri che lo hanno sottoposto a perquisizione personale e dell’auto dove sono stati ritrovati: un accendino anti vento, un martello da un chilo.

I militari hanno accertato che, dopo avere danneggiato gli sportelli colpendoli con il martello, il ragazzo ha appiccato il fuoco utilizzando del liquido infiammabile. La fiammata che gli è esplosa vicinissimo gli ha anche bruciato le sopracciglia rischiando di ustiornarsi.

Al termine delle formalità di rito il 25enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione di Cagliari-Villanova in attesa di giudizio con rito direttissimo, come disposto dalla competente A.G.

