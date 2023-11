Le proiezioni Opta non sono sempre veritiere, ma spesso ci azzeccano. Secondo il noto istituto di statistica sportiva, il Cagliari in proiezione chiuderebbe il campionato al penultimo posto, davanti alla Salernitana, con l’Hellas Verona terzultimo.

La classifica è frutto di una simulazione sviluppata in base ai dati raccolti nelle prime 12 giornate. L’anno scorso lo stesso algoritmo riuscì a prevedere lo scudetto del Napoli, mentre quest’anno al primo posto c’è l’Inter.

“Il Cagliari torna in Serie A in questa stagione, ma forse non per molto – si legge nella spiegazione – risultano retrocessi in Serie B nel 62,5% delle simulazioni“.