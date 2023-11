L’ambizioso progetto di Mito e Maersk nel porto canale di Cagliari raccoglie il plauso del deputato sardo e presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda.

L’esponente di Fratelli d’Italia esprime “piena soddisfazione” per “l’ambizioso progetto di collegamento marittimo con il Nord Africa, al porto di Radès, con la possibilità di ampliare ad altri porti del Nord Africa”.

Secondo Deidda il porto canale di Cagliari “ha le condizioni strutturali ideali per continuare a crescere e il gruppo Grendi (proprietario di Mito ndr) ci sta credendo”.

Il deputato infine assicura: “Siamo impegnati in una riforma del sistema portuale per dare agli operatori sostegno, certezze e semplificazioni burocratiche. Un dialogo continuo come lo sblocco del Mare Bonus e altre misure utili per lo sviluppo della portualità e dei traffici via mare”.

