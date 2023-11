C’è anche Christian Solinas al tavolo del centrodestra convocato per questa mattina a Cagliari da Fratelli d’Italia in vista delle prossime Regionali.

A sorpresa il presidente della Regione si è presentato alla riunione in via Tirso, smentendo così le numerose voci che prevedevano l’assenza di Psd’Az e Lega in polemica con la coordinatrice di FdI Antonella Zedda.

Alla riunione anche l’Udc con Andrea Biancareddu e la capogruppo Alice Aroni, poi Forza Italia rappresentata da Ugo Cappellacci con Ivan Piras, il Grande Centro con Antonello Peru, Attilio Dedoni, Giovanni Satta e Franco Stara, i Riformatori con Aldo Salaris e Mara Lai, Idea Sardegna con Giovanni Antonio Satta e Roberto Caredda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it