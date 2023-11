La domenica sportiva mette fieno in cascina per gli obiettivi delle squadre sarde. A cominciare dal Cagliari, che contro un organizzatissimo Monza strappa un ottimo punto.

I brianzoli hanno perso una sola volta in tredici partite e probabilmente Ranieri avrebbe firmato prima del match per l’1-1 raccolto all’Unipol Domus. Resta però il rammarico di non averla chiusa nel primo tempo, quando il Cagliari ha letteralmente assediato i biancorossi, capaci di rispondere al gol di Dossena solo nella ripresa con l’improbabile Maric (zero minuti giocati la scorsa stagione e riservissima in questa). Peccato.

L’intera posta l’ha invece portata a casa la Torres, con un 3-1 in scioltezza sul Gubbio. Trascinata da una doppietta di Fischnaller e da un gol di Ruocco, gli uomini di Alfonso Greco mandano in estasi il Vanni Sanna restando attaccati al primo posto con il Cesena. La Carrarese, terza in classifica, è a -9 punti.

Altro punticino da prendere e tenersi stretto è quello raccolto dall’Olbia contro il Sestri Levante. A firmare il 2-2 in trasferta sono stati gli ex cagliaritani Dessena e Palomba, con quest’ultimo che ha chiuso la contesa sul 2-2 al 91′. Per il giovane difensore il gol arriva al debutto da titolare in Serie C. L’Olbia continua a lottare a ridosso dei playout, ma il pari raccolto può restituire fiducia ai bianchi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it