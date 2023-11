È Cagliari la prima città in Sardegna secondo la classifica di Ecosistema Urbano 2023, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, sulle performance ambientali dei comuni italiani.

Il capoluogo sardo è al sedicesimo posto in Italia, mentre poco dietro risulta Oristano come 22ª città. Tra le isolane segue poi Nuoro alla 39ª posizione, mentre è solo 80ª Sassari.

I parametri per la graduatoria delle performance ambientali presentata all’ex Vetreria di Pirri sono 19, con un punteggio massimo ottenibile di 100 punti. I punteggi assegnati per ciascun indicatore identificano il tasso di sostenibilità della città reale rispetto a una città ideale.

Cagliari è risultata tra le migliori città italiane grazie alla bassa presenza di ozono nell’aria, ma anche per l’offerta del trasporto pubblico parametrata alle città medie. Oristano spicca invece tra i migliori centri italiani per le rinnovabili, ma insieme a Nuoro va male per le polveri sottili. Sassari è invece penalizzata per la presenza di ozono.

