Venerdì scorso due donne a bordo di una barca a vela, che si stavano dirigendo da San Vito Lo Capo a Cagliari, sono finite in balìa del mare grosso.

L’allarme è stato lanciato dai familiari che avevano anche ipotizzato che il natante avesse imbarcato acqua.

Così è intervenuta la Guardia Costiera di Cagliari, che ha intercettato l’imbarcazione con l’impiego di un Atr 42 della base di Catania e di due elicotteri dell’Aeronautica Militare decollati da Birgi e da Decimomannu.

La barca si trovava in avaria ed è stata raggiunta attorno alle 10,30 di domenica 26 novembre. Le donne sono state messe in salvo e portate al porto di Villasimius. Sono in buone condizioni di salute.

