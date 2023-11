Bruttissimo incidente occorso a Cagliari, in via Is Maglias, nel pomeriggio: uno scooter si è scontrato con un’auto. Due i feriti, di cui una grave.

Il motorino, sul quale erano presenti un ragazzo ed una ragazza, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro l’auto durante un sorpasso. L’automobilista si è subito fermato per prestare soccorso ai due giovani e ha chiamato il 118.

Il conducente dello scooter, un 17enne, è stato trasportato in codice giallo al Santissima Trinità. Più critiche le condizioni di una ragazza 16enne che ha riportato un trauma cranico: si trova ricoverata all’ospedale Brotzu.

Sul posto sono arrivate le ambulanze e gli agenti della polizia municipale.

