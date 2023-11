“A volte sono un testone, mia madre è sarda e sono capricorno. Cerco sempre di avere ragione anche se non ce l’ho”. Pecco Bagnaia lo aveva detto: dietro la sua caparbietà in pista c’è anche un po’ di Sardegna. Una tenacia che lo ha portato alla conquista del suo secondo titolo mondiale in Moto Gp.

Sua mamma infatti si chiama Stefania Atzori ed è figlia di nonno Fausto, nato a Terralba nel 1939 e partito dall’Isola appena ventenne. Fu proprio lui a mettere Pecco sulle due ruote e instradarlo alla gloriosa carriera motociclistica.

Nel ’59, dopo il diploma al Nautico di Cagliari, Fausto partì per la Germania dove lavorò per Porsche. E sempre per la Wolksvagen-Porsche rientrò in Italia come capo-officina, ma nel curriculum anche tanti titoli sportivi alla guida di motoscafi da corsa. Successi che hanno ispirato Pecco.

A Terralba però è rimasto il cuore e la famiglia di nonno Fausto, che ogni estate tornava per trovare i parenti. In tante di quelle visite alla sua terra natale c’era con lui anche il nipote Pecco, ancora legatissimo alla Sardegna.

