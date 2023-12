Un pareggio e una sconfitta per le squadre sarde in Serie C. Cade nuovamente l’Olbia, mentre la Torres gioca una brutta partita ma strappa comunque un punto.

I sassaresi faticano tantissimo in trasferta. Vanno sotto con la Fermana e riescono ad arrampicarsi alla gara grazie alla marcatura di Ruocco. Poi tanti errori sotto porta stampano il punteggio sull’1-1.

È andata peggio all’Olbia. Tra le mura amiche del Nespoli, i bianchi cedono per 1-0 col Perugia. E lo fanno senza offrire grandi occasioni, ma anzi offrendo una prestazione incolore. Un passo indietro che ha costretto i giocatori ad andare sotto la tribuna a chiedere scusa.

