Le palme tornano nel quartiere Europeo. Il Comune ha iniziato l’intervento di ripristino dell’alberata di via Vienna compromessa negli scorsi anni a causa degli attacchi del punteruolo rosso.

Le pre-esistenti 25 palme del genere Phoenix saranno sostituite da altrettante Washingtonia, più resistenti agli attacchi del coleottero.

Soddisfatto il vice sindaco e assessore del Verde pubblico, Giorgio Angius: “La piantumazione in corso in questi giorni ripristina la tipica caratterizzazione di via Vienna, deturpata in passato dal punteruolo rosso. L’intervento è analogo a quello eseguito nella primavera 2023 sul Lungomare Poetto, quando furono sostituite 134 palme, e con l’intervento di messa a dimora di 22 esemplari presso l’Orto delle Palme del Cimitero Monumentale di Bonaria”.

