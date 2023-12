UNAHOTELS T Hotel Cagliari è da sempre un punto di riferimento dell’isola nel panorama alberghiero. Il 4 stelle di design racchiude i valori dell’ospitalità italiana e garantisce un servizio di eccellenza con ristoranti, bar, un grande centro congressi, un’area SPA e fitness, e un giardino interno.

Il T Hotel diventa così la destinazione perfetta per vivere la magia delle feste, facendo immergere i propri ospiti in un’esperienza unica di benessere, relax e gusto.

L’atmosfera del Natale si diffonde all’UNAHOTELS T Hotel Cagliari con le decorazioni natalizie realizzate con la direzione artistica delle signore Maria Cristina Boy e Margherita Usai di Tramare: un grande albero di Natale accoglie gli ospiti con un profumo di pan di zenzero grazie ai biscotti che lo impreziosiscono; altri 3 alberi di natale dal gusto artistico decorano il T Bistrot, la T Spa e la hall, per completare l’opera il rosso delle stelle di Natale colora il T.

Se desiderate regalare e regalarvi per Natale un momento di benessere e relax, vi aspettiamo per i vostri pensieri di Natale presso l’esclusivo TSpa Shop Corner, aperto fino al 24 dicembre.

Gli appuntamenti al T proseguono con il pranzo di Natale, un’occasione per festeggiare con i vostri cari e degustare lo speciale menù firmato dal nostro nuovo Executive Chef Fabio Cirillo e il tripudio di dolcezze del nostro Pastry Chef Gabriele Giambastiani.

Per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo con stile, la cena di San Silvestro vi avvolgerà con la sua esclusiva atmosfera a suon di buona musica jazz. La musica raffinata, quella delle grandi occasioni, fa da cornice alla serata Swing ‘N’T di Capodanno: durante la cena e il brunch del 1° dell’anno suoneranno i Modern Jass Duo, con Giorgio Murtas alla chitarra, Marco Meloni al pianoforte, accompagnati dalla bellissima voce della special guest Marisa Natale.

Il duo rilegge e interpreta in chiave moderna i classici del jazz, da Duke Ellington a George Gershwin, Miles Davis, Dizzy Gillespie, sino alla bossanova di Antonio Carlos Jobim. Dal blues allo swing, dal bebop al funk senza tralasciare le canzoni italiane vi faremo immergere nel repertorio jazz.

Deliziatevi con il prezioso menù che lo Chef preparerà in esclusiva per il 31 dicembre e brindate a un nuovo anno ricco di belle sorprese.

Continua inoltre la stagione dei brunch di successo con il Brunch del Primo Gennaio, diventa un’occasione unica per esplorare i sapori della tradizione. L’Executive Chef Fabio Cirillo mette la firma a un ricco menù che esalta le prelibatezze dedicate al nuovo anno, una gustosissima varietà di piatti accompagnati dalle delizie della nostra pasticceria. Un’offerta gastronomica originale e di qualità quella del T Hotel, con Chef attenti ai prodotti del territorio per deliziare i nostri ospiti del TBistrot.

In occasione delle festività, il T Hotel offre cinque pacchetti esclusivi, pensati per chi desidera celebrare il Natale e il Capodanno nel cuore di Cagliari. Un soggiorno presso il T Hotel diventa anche un’opportunità per partecipare all’atmosfera festosa del centro storico, con le sue strade animate da una danza di luci natalizie e dai colorati mercatini.

Il Pacchetto Shopping di Natale è ideale per trascorrere una piccola vacanza di gusto, shopping e relax. Scegliete il confort di UNAHOTELS T Hotel Cagliari per un weekend all’insegna dei regali di Natale con gli sconti esclusivi della Rinascente Card.

Natale al T Hotel e Magiche Festività Natalizie sono i pacchetti pensati per celebrare con i vostri affetti più cari. Scegliete di soggiornare in una confortevole camera in cui, al vostro arrivo, troverete una sorpresa natalizia, viziatevi con una ricca prima colazione a buffet e lasciatevi conquistare dalle creazioni del nostro Chef.

Per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo, il pacchetto San Silvestro al T Hotel offre tutto il comfort, il relax e l’eleganza delle nostre camere, unitamente alla raffinata atmosfera della Cena di Capodanno. La live music e l’atmosfera festosa del T ti conquisterà anche con lo Speciale Capodanno al T che include non solo il soggiorno e la cena di San Silvestro per due persone, ma anche il nostro ricco Brunch del 1° dell’anno.

Il pranzo di Natale, la cena di San Silvestro e il Bruch del 1° gennaio sono disponibili, su prenotazione, anche per gli ospiti esterni desiderosi di assaporare i piatti autentici e originali creati dalla nostra cucina.

Tutti i dettagli sui pacchetti e i menù dedicati alle festività sono disponibili sul nostro sito www.thotel.it