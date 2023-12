Momento storico complesso per le attività commerciali di Cagliari a causa dei cantieri che stanno bloccando la città.

Secondo quanto riporta Confcommercio, tre attività hanno chiuso e altre dieci sono in difficoltà. Ecco perché viene lanciato un sos al Comune: “Chiediamo che i titolari dei pubblici esercizi e attività vengano aiutati, vogliamo scongiurare la chiusura di altri locali a Cagliari”.

Per il presidente dell’associazione Emanuele Frongia, è un bene che i lavori vengano eseguiti perché la città diventerà più bella. Ma “chi oggi ne paga le conseguenze sono le attività che si ritrovano a dover lavorare in condizioni precarie, o peggio ancora, chi ha dovuto proprio chiudere. Alcuni lavori sono cominciati anni fa. Si aggiungono i cantieri per la metropolitana di superficie e tutti gli altri come via Roma, viale Buoncammino e viale Trieste”.

