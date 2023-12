La comunità di Anela piange la morte di Giovanna Arcadu, 43 anni, colta da un malore fatale mentre era alla guida.

La donna lavorava come guardia giurata all’ospedale Antonio Segni di Ozieri. Finito il turno, si è messa alla guida per tornare a casa quando è stata costretta ad accostare per si è sentita male.

Ha attirato l’attenzione di altri automobilisti, che hanno chiamato i soccorsi. Quando però è arrivata la medicalizzata, non c’è stato più nulla da fare.

La donna viveva in famiglia coi genitori, non era sposata e non aveva figli. I funerali si terranno solo dopo che verranno chiarite del tutto le cause del decesso.