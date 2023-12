Incidente questa mattina nella strada che da Arborea porta a Oristano. Una moto e un’auto si sono scontrate all’incrocio con la strada consortile che conduce al porto industriale.

Il motociclista, un carabiniere di 43 anni, è stato sbalzato dalla sella ed è finito dentro una cunetta. Immediati i soccorsi del 118 e il trasporto in codice rosso al San Martino di Oristano. L’uomo comunque non è in pericolo di vita.

